Варшава, 26 января, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Корреспондент государственной Польской телерадиокомпании в Берлине Чезарий Гмыз заявил, что российско-германский проект для транспортировки газа «Северный поток — 2» «не удаётся закрыть из-за влиятельных немецких политиков». Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

«США играют ключевую роль в блокировании строительство газопровода «Северный поток — 2». На сегодняшний день американские санкции оказались эффективными и всё больше и больше задерживают строительство проекта. «Северный поток — 2» — это явно антиевропейский проект. Страны ЕС не должны на таком высоком уровне сотрудничать с Москвой, учитывая её внутреннюю и внешнюю политику», — заявил журналист.

В то же время он отметил, что американские санкции, а также противодействие строительству проекта внутри Евросоюза, в частности со стороны Польши, «пока так и не привели к его закрытию».

»Проект не удается закрыть, потому что новый председатель правящей партии Германии «Христианско-демократический союз» Армин Лашет заявил, что продолжит поддерживать этот проект, который выгоден для Германии. В Берлине идут дискуссии о судьбе газопровода, но самые влиятельные люди Германии, в том числе Ангела Меркель, на его стороне», — заключил Гмыз.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января заместитель премьер-министра Польши, министр развития, труда и технологий республики Ярослав Говин заявил, что «Северный поток — 2» «может принести большую выгоду конкретным немецким компаниям, но принесет много потерь самой идее европейской солидарности и интеграции».