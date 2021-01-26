В Госдуме рассчитывают оперативно объявить «гаражную амнистию»
Москва, 26 января, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В «Справедливой России» рассчитывают, что закон о «гаражной амнистии» Госдума примет не позднее марта, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.
«Мы рассчитываем, что закон будет окончательно принят не позднее марта месяца… «Справедливая Россия» рассматривает решение как одно из приоритетных для себя, понимая, что в ряде городов пытаются на опережение посносить гаражи или забрать землю, пока закон не принят», — заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).
Напомним, что именно Шеин предложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину объявить «гаражную амнистию», премьер-министр предложение поддержал.
Госдума в первом чтении приняла законопроект о «гаражной амнистии». Амнистия продлится до 2026 года и коснется капитальных гаражей, не «ракушек».