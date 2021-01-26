Москва, 26 января, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 26 января. Амнистия продлится до 2026 года, на самовольные постройки, «ракушки» и подобные строения она не распространяется.

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«С принятием этой амнистии мы не все проблемы решаем… После амнистии мы будем готовить закон о гаражных объединениях», — заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Вводится упрощенный порядок регистрации гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года — тогда вступил в силу Градостроительный кодекс, после чего гаражи стали ставить на учет.

До 1 января 2026 года гражданин, использующий гараж, который является объектом капитального строительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти, а также если гараж или земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Список документов, которые следует представить гражданам, не исчерпывающий.

«Это могут быть платежки, любые документы, доказывающие владение гаражом», — отметил Крашенинников.

Амнистия коснется около 3,5 млн граждан и будет проходить по аналогии с «дачной амнистией».

«Амнистия будет распространяться на наследников», — заверил Крашенинников.