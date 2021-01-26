Неклиновский район, Ростовская область, 26 января, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Неклиновском районе Ростовской области снят карантин по гриппу птиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Франциско Гойя. Мёртвые птицы. 1810-1812

Заболевание было выявлено в одном из личных подсобных хозяйств на станции Морской Приморского сельского поселения осенью 2020 года. С этого момента был установлен карантин. В настоящее время вспышка инфекции ликвидирована.

ИА REGNUM напоминает, что в период действия ограничительных мер в населённом пункте был запрещён оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок.