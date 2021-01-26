Москва, 26 января, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Рост на нефтяном рынке 26 января продолжается, хотя не так уверенно, как 25 января, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

U.S. Navy Нефтяная платформа. Ирак

«Открывшись утром в минус, к середине дня цена Brent сменила направление и выросла на 0,35%, до $55,86 за баррель, а цена WTI двигалась в том же направлении и выросла на 0,47%, до $52,99 за баррель.

Во второй половине делового дня баррель Brent уверенно прибавлял в цене и достигал уже $56,17. На Ближнем Востоке снова запахло порохом.

25 января столица Саудовской Аравии Эр-Рияд подверглась воздушной атаке со стороны, по всей видимости, йеменских повстанцев-хуситов, которых, по мнению США, поддерживает Иран.

Сегодня, как передают западные СМИ, в Эр-Рияде прогремел взрыв, вероятно, связанный с тем, что силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили выпущенную хуситами баллистическую ракету.

Нестабильность в таком проблемном и при этом нефтяном регионе как Ближний Восток может усилить активность «быков» нефтяного рынка.

26 января ближе к вечеру черное золото дорожает на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. До конца дня по цене Brent можно ожидать коридора в $55−56,50 за баррель», — считает эксперт.

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