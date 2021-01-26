Москва, 26 января, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин может посетить Индию в середине 2021 года, когда будет проходить двусторонний саммит. Об этом индийский посол в Москве Бала Венкатеш Варма заявил в опубликованном 26 января интервью ТАСС.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

Он отметил, что ранее Москва и Нью-Дели договорились о визите Путина в Индию для участия в двустороннем саммите. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса, теперь Индия надеется согласовать конкретную дату, как только улучшится эпидемическая обстановка.

«Мы надеемся провести саммит к середине года, но опять же это зависит от ситуации с пандемией», — сказал посол.

Он добавил, что в текущем году календарь российско-индийских визитов высокого уровня обещает быть насыщенным. Начиная с середины февраля планируются встречи межправительственных комиссий по торгово-экономическому и военно-техническому сотрудничеству. Они подведут стороны к летнему саммиту.

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