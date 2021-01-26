Замглавы администрации губернатора Петербурга Ирина Ган покидает Смольный
Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Заместитель руководителя администрации губернатора Санкт‑Петербурга Ирина Ган покидает свой пост в Смольном и возвращается в Москву, откуда она приехала на работу в Петербург осенью 2018 года. Эту информацию подтвердил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
«Моя добрая знакомая Ирина Ган покидает свой пост заместителя главы администрации Санкт-Петербурга — и возвращается в Москву. С одной стороны, радостно, что она за эти пару лет в Смольном добилась колоссальных результатов и теперь двигается дальше. Но от этого и грустно, что такой классный специалист покидает Петербург», — написал Малькевич 26 января на своей странице в соцсети.
Ирина Ган занимала пост замглавы администрации губернатора с 4 декабря 2019 года. До этого, с февраля 2019 года, она была начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга, а ранее, с ноября 2018 года, несколько месяцев занимала пост советника губернатора по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
В должности замруководителя администрации губернатора Ирина Ган курировала деятельность аппаратов вице-губернаторов по исполнению поручений губернатора, готовила предложения по развитию Единой системы документооборота и делопроизводства.
Ирина Витальевна Ган родилась в 1968 году в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Лауреат премии «Медиа-менеджер России» 2010 года. Работала в агентстве «Интерфакс». До переезда в Петербург Ирина Ган работала директором по работе с государственными органами и связям с общественностью издательского дома «Hearst Shkulev Media», а в предшествующий период — помощником министра образования и науки РФ по связям с общественностью, руководителем пресс-службы партии «Гражданская платформа».