Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Заместитель руководителя администрации губернатора Санкт‑Петербурга Ирина Ган покидает свой пост в Смольном и возвращается в Москву, откуда она приехала на работу в Петербург осенью 2018 года. Эту информацию подтвердил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Моя добрая знакомая Ирина Ган покидает свой пост заместителя главы администрации Санкт-Петербурга — и возвращается в Москву. С одной стороны, радостно, что она за эти пару лет в Смольном добилась колоссальных результатов и теперь двигается дальше. Но от этого и грустно, что такой классный специалист покидает Петербург», — написал Малькевич 26 января на своей странице в соцсети.

Ирина Ган занимала пост замглавы администрации губернатора с 4 декабря 2019 года. До этого, с февраля 2019 года, она была начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга, а ранее, с ноября 2018 года, несколько месяцев занимала пост советника губернатора по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

В должности замруководителя администрации губернатора Ирина Ган курировала деятельность аппаратов вице-губернаторов по исполнению поручений губернатора, готовила предложения по развитию Единой системы документооборота и делопроизводства.