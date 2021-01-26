Красногорск, 26 января, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей быть более бдительными на дорогах. Об этом 26 января сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Предостережение связано с ухудшением погодных условий в регионе. На данный момент дорожные службы готовятся обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов.

«В Подмосковье сейчас идет снег с дождем. По прогнозам он кратковременный, но в некоторых районах может продолжиться до вечера. Также наблюдаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица», — отмечено в сообщении.