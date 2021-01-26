Химки, Московская область, 26 января, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 января поблагодарил рабочих, принимавших участие в строительстве автомобильной развязки в подмосковных Химках.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин с участниками строительства транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М10 «Россия» и улицы Репина в Химках

«Хочу поблагодарить вас за результат работы замечательный, для города очень важный. И для работников «Энергомаша», это одно из крупнейших предприятий отрасли. От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь. Вы сами это видите, понимаете», — сказал глава государства на церемонии открытия движения, обращаясь к строителям.

По его словам, ранее было трудно добираться всем жителям города, в том числе работникам этого «Энергомаша».

"Химки разделены дорогой, Ленинградкой (Ленинградское шоссе — прим. ИА REGNUM). С одной стороны 100 тыс. проживает, с другой стороны 60 тыс. И людям, конечно, очень тяжело было добираться. Сейчас ситуация поменялась, благодаря вашим усилиям», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Химки Московской области 26 января открылась транспортная развязка, соединяющая старую и новую части города.

В день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, 27 января, президент России посетит Музей Победы на Поклонной горе, рассказали в пресс-службе Кремля.

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