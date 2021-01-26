Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 15:28 — ИА Регнум. По итогам 2020 года на авторынке Санкт-Петербурга было продано 86,2 тыс. новых легковых автомобилей — на 10% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом 26 января сообщает агентство «Автостат».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Самой популярной маркой в Санкт-Петербурге по итогам 2020 года стала корейская KIA. Отмечается, что эта же марка лидирует на авторынке Москвы. За год жители Северной столицы купили 12,4 тыс. машин KIA.

Следующее место в рейтинге заняла еще одна корейская марка — Hyundai (9,9 тыс. шт.). Замыкает тройку лидеров Volkswagen (7,9 тыс. шт.). Четвертое и пятое места в марочном рейтинге заняли соответственно Skoda и Renault (по 7,5 тыс. шт.).

При этом только продажи Skoda выросли по итогам 2020 года в Санкт-Петербурге. Все остальные марки, которые составили топ-5, продемонстрировали отрицательную динамику продаж.

Напомним, Audi e-Tron стал самым покупаемым электрокаром в Санкт-Петербурге по итогам 11 месяцев 2020 года.

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