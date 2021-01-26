Москва, 26 января, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, одобрена для применения на территории Ирана. Об этом сегодня, 26 января, по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

Yarregion.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

«Хотел бы вас проинформировать о том, что вакцина «Спутник V» вчера тоже была зарегистрирована в Иране, она была одобрена нашими санитарными властями», — уточнил глава МИД Ирана.

Министр выразил надежду, что в скором будущем Тегеран сможет закупить российский препарат против коронавирусной инфекции, а также приступить к совместному его производству.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях российская вакцина «Спутник V» была одобрена в Пакистане. Власти этой страны разрешили применять этот препарат в экстренных случаях. Известно, что импортировать и распространять российскую вакцину от коронавируса в Пакистане будет местная фармацевтическая компания AGP.

Помимо Пакистана российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена к применению Венгрии, ОАЭ, Туркмении, Парагвае, Венесуэле, Палестине, Алжире, Сербии, Боливии, Аргентине, Белоруссии.