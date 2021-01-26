Белград, 26 января, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Некоторые представители сербской оппозиции делают все, чтобы поссорить Сербию с ее главными союзниками, в том числе с Россией. Так член правительства Сербии и лидер Сербской народной партии Ненад Попович 25 января охарактеризовал последние заявления оппозиционного политика Младжана Джорджевича сделанные им в рамках круглого стола, прошедшего в ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Младжан Джорджевич. Круглый стол «Удастся ли спасти сербское Косово?»

«Этот человек, который свой имидж строит на бессмысленных утверждениях о якобы плохих отношениях Сербии и России, сегодня из Москвы опять нападает на собственное государство, думая, что таким образом он заработает пару политических очков», — говорится в сообщении, которое Попович опубликовал на сайте Сербской народной партии.

Попович считает, что «люди, подобные Джорджевичу», никогда не заручатся поддержкой сербских избирателей, так как «ни один серб не допустит, чтобы кто-то ссорил Сербию с ее другом и союзником Россией».

«Крайне унизительно приехать в Москву, нападать на свое государство, говорить грубую ложь о сербской государственной политике, пытаясь поссорить Сербию и Россию», — отметил министр, добавив, что отношения между Москвой и Белградом никогда в новейшей истории не были такими крепкими, как сегодня.

Напомним, что Младжан Джорджевич 25 января в Москве выступил на круглом столе на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?», который организовало ИА REGNUM. В своем выступлении Джорджевич не давал негативных оценок двухсторонним отношениям Москвы и Белграда, он сосредоточился на критике политики, которую действующие сербские власти ведут по отношению к Косово и Метохии.