Киев, 26 января, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Служба внешней разведки (СВР) Украины опубликовала информационный документ под названием «Белая книга». Об этом сообщило 26 января издание Strana.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Журналисты отметили, что аналогичные документы регулярно выпускает американское ЦРУ, однако западные материалы являются в большей степени аналитическими и в них даются конкретные прогнозы.

С точки зрения украинских разведчиков, главным врагом Украины является Россия. Москва якобы стремится «играть на противоречиях ведущих мировых игроков, не отказываясь от использования необработанных природных ресурсов как инструмента геополитики», — уверены они.

В СВР Украины также убеждены, что Россия якобы использует пандемию коронавируса для наращивания своего «влияния в ключевых регионах мира».

По мнению украинских спецслужб, РФ пытается удержать Украину в орбите своего влияния, хочет «затянуть в СССР 2.0», а также пытается не допустить «опережающих РФ темпов экономического развития, качества и уровня жизни населения».

Разведчики убеждены, что Москва якобы «провоцирует» социально-экономический и политический кризис на Украине, а также «конфликты» между Украиной и Венгрией, стимулирует отъезд граждан Украины в Россию и блокирует урегулирование конфликта в Донбассе.

«Метод исследования СВР избрала весьма интересный. Берутся реальные проблемы Украины, и дальше в их существовании обвиняется Россия», — подытожили в издании Strana.ua.

Отметим, что вступительное слово к «документу» СВР написал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот. Новый режим начал гражданскую войну в Донбассе, а для того, чтобы избавиться от ответственности, украинские пропагандисты начали транслировать миф о том, что на самом деле на Украину внезапно напала Россия. Позже украинские власти и СМИ начали официально называть Россию «страной-агрессором» и обвинять её во всём, что происходит с Украиной. В действительности РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь помогает Украине выполнить Минские соглашения для скорейшего прекращения войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» с помощью санкций.