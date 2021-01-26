Химки, Московская область, 26 января, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В городе Химки Московской 26 января открылась транспортная развязка, соединяющая старую и новую части города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Движение

В церемонии открытия движения принял участие президент России Владимир Путин.

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Ранее президент России поручил решить транспортную проблему в Химках. Город оказался разделён на две части не только шоссе, но и железнодорожной линией. Единственным путём из старого города в новый, где располагаются спальные микрорайоны, был Юбилейный проспект, жителям приходилось добираться около часа. Развязка даёт альтернативу — она организует транспортные потоки между трассой М-10 и улицей Репина.

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Общая площадь дорожного полотна достигает 40 тыс. квадратных метров. На новой развязке ожидается интенсивное движение с расчётной скоростью 70 км/ч.

Общаясь со строителями, трудившимися на объекте, Путин отметил, что в России в 2020 году дорожникам удалось выполнить все планы. И благодаря тому, что строители прислушались к рекомендациям эпидемиологов, в стране решили не останавливать строительство дорог.

«Хочу поблагодарить вас за результат работы замечательный, для города очень важный», — сказал глава государства.

По его словам, раньше город был разделён Ленинградским шоссе на две части.