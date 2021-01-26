Петрозаводск, 26 января, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Республику Карелия поступило еще еще 2,7 тыс. доз вакцины «Спутник V». Жители Карелии могут записаться на прививку от коронавируса через личный кабинет на портале «Госуслуг». Об этом 26 января сообщили в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коробки вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Новая партия вакцины уже доставляется в медицинские организации — поликлиники Петрозаводска и центральные районные больницы.

«Сделать прививку бесплатно может любой желающий», — уточнили в оперштабе.

Отметим, на сегодняшний день в регионе привилось первым компонентом 3215 человек, вторым — 448 жителей республики. Региональные власти планируют привить порядка 300 тыс. местных жителей — 50% населения республики.