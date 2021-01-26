Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства (ИПП) в Санкт-Петербурге по итогам 2020 года составил 98,2% к уровню 2019 года, снизившись всего на 1,8%. Об этом 26 января сообщили в Петростате.

Дарья Драй ИА REGNUM 0 АО «Адмиралтейские верфи»

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга в связи с этими данными отмечают, что основное падение пришлось на весну и середину года, но уже с августа 2020 года наблюдается постепенное восстановление городской промышленности.

«С одной стороны, ограничения, связанные с COVID-19, почти не коснулись деятельности промышленных предприятий. С другой стороны, на промышленность Санкт-Петербурга, безусловно, повлияло общее падение спроса на продукцию, связанное с локдауном», — прокомментировал ситуацию председатель комитета Кирилл Соловейчик.

По словам чиновника, больше всего в Петербурге пострадала автомобильная промышленность, которая столкнулась с временной остановкой сбыта своей продукции, когда были закрыты все автосалоны.

Также из-за пандемии и ограничений «просело» производство электрического оборудования (83% от уровня 2019 года), производство машин и оборудования (93,7%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (95,7%).

В то же время в 2020 году выросла отрасль судостроения (111,7% от уровня 2019 года), производство химических веществ и химических продуктов (118%), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (113,9%).

«Рост ИПП в судостроении мы наблюдаем за счет спуска на воду нового ледокола, рыболовецких судов на Адмиралтейских верфях и Северной верфи, производства железнодорожных локомотивов и подвижного состава, городского электрического транспорта», — отметил Соловейчик.

Он добавил, что на 2021 год в Петербурге запланировано открытие ряда новых производств, которые «положительно повлияют на индекс промышленного производства».

Добавим, что индекс физического объема работ в строительстве в Петербурге в 2020 году составил 90,7% к уровню 2019 года, оборот розничной торговли — 98%, объем платных услуг населению — 81,6%, индекс потребительских цен — 104,7%,