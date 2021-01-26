Пенза, 26 января, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 26 января суммарный охват тестированием населения на коронавирус составляет 49,07%. За сутки инфекцию выявили у 223 человек, четверо из которых — дети. Возраст заболевших несовершеннолетних — от двух до 16 лет. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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В антилидерах по числу зарегистрированных инфицированных за сутки — снова Пенза. В областном центре за минувший день заболел 191 человек. В настоящее время под наблюдением врачей остаются 9 820 жителей, сняли с коронавирусного учета 69 911 человек.

Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом осуществили среди 640 591 человека, провели более 680,2 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области первым компонентом вакцины от коронавируса привили, по состоянию на 25 января 3 тыс. человек, вторым — 990 человек. Для массовой вакцинации число прививочных пунктов в Пензенской области увеличили до 36.

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