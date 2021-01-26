Москва, 26 января, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Введенный в декабре 2020 года государственный административный контроль цен первоначально для подсолнечного масла и сахара, а теперь и для макарон и зерновых культур, уже привел к дефициту ряда товаров, наблюдаемых в торговых сетях среднего и небольшого размера, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

«Хотя правительству РФ и удалось стабилизировать цены на некоторые товары сроком до 1 апреля 2021 года. Появившиеся от ФНС в новом году запросы на получение у производителей и торговых сетей прогнозов изменения цен на продуктовые товары по кварталам до 2020 года выглядят как препятствование переносу наценки на товары других ценовых групп для компенсации недополучаемой прибыли

В запрашиваемом ФНС перечне: мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары. Полученные от участников рынка данные позволят ФНС измерить наценку торговых сетей, либо отследить возможное снижение налоговой базы как по платежам в бюджет для ритейла, так и для появление затратных механизмов при продаже товаров в оптовой торговле.

При наличии же многократного превышения рыночной цены в совокупности с другими факторами у налоговиков появится возможность доказать свою правоту через судебные органы.

Результаты такого мониторинга ценообразования социально значимых продуктов, по мнению ФНС, позволят «удержать» цены в I квартале и в перспективе до конца I полугодия текущего года. Тем самым, по мнению участников рынка, собранная информация будет использоваться для создания системы мониторинга цен на социально значимые продукты.

Вместе с тем риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам мелким и средним торговым сетям и дальнейшего распространения ценового регулирования на новые товары будут оставаться в силе.

Выводы об эффективности привлечения ФНС для создания системы мониторинга цен на социально значимые продукты питания можно будет сделать лишь по итогам I полугодия 2021 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на разные виды социально значимых продуктов первой необходимости.

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