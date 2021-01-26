Москва, 26 января, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Материалы дела о нападении участника несанкционированной акции в Москве на представителя полиции поступили в Пресненский районный суд столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

ИА REGNUM Протестующий в защиту Навального

«В Пресненский районный суд городе Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу в отношении Есенова Евгения Анатольевича», — отметили в пресс-службе суда.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Следствие ходатайствует о заключении его под стражу до 24 марта 2021 года.