Ростов-на-Дону, 26 января, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в ходе несанкционированной акции протеста было задержано около 75 человек. Об этом в ходе пресс-конференции 26 января сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция и протесты

«Работа полиции, на мой взгляд, была корректной, выверенной. Были задержаны порядка 75 человек, с которыми проведены профилактические беседы. Те, кто нарушал закон, создавал сложные ситуации, по отношению к этим людям будут приниматься меры административного воздействия. <…> При этом я убеждён, что вопросы, которые обозначают люди, выходя на акции, требуют нашего внимания. И мы должны продолжать с ними дружить, работать, строить свою страну», — уточнил глава региона.

Напомним, Василий Голубев уверен, что молодёжная политика нуждается в особом внимании со стороны властей. С молодыми людьми необходимо вести диалог, как с партнёрами, не требуя и не указывая, что делать.