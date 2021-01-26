Москва, 26 января, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В случае прихода к власти в Сербии политическое движение «Освобождение» отменит все договоренности, которые с 2012 года официальный Белград подписал с террористами и военными преступниками. Об этом 25 января в Москве заявил лидер движения Младжан Джорджевич, участвуя в дискуссии в рамках прошедшего в ИА REGNUM круглого стола «Удастся ли спасти сербское Косово?«

Дарья Антонова ИА REGNUM Младжан Джорджевич. Круглый стол «Удастся ли спасти сербское Косово?»

Джорджевич напомнил, что на президентских выборах в Сербии в 2012 году однопартиец Александра Вучича, кандидат от Сербской прогрессивной партии Томислав Николич победил именно благодаря обещаниям вернуть Косово и Метохию в конституционное поле Сербии.

«В том же 2012 году на севере Косово и Метохии, населенном преимущественно сербами, все институты сербского государства функционировали в полном объеме. За последние девять лет правления Сербской прогрессивной партии на всей территории Косово и Метохии не осталось ни одного признака сербской государственности», — рассказал Джорджевич.

По словам политика, действующие сербские власти до победы на выборах заявляли о том, что аннулируют все соглашения, которые глава делегации Сербии Борко Стефанович подписывал с 2008 по 2012 год в ходе технических переговоров с делегацией из Приштины.

«Тем не менее действующие власти уже в самом начале, преднамеренно или нет, допустили огромную ошибку, и технические переговоры были подняты на уровень переговоров о статусе южного края. В этих переговорах стали принимать участие премьер-министр и президент Сербии, а со стороны косовских сепаратистов в них участвовали премьер и президент так называемого Косово, которых судили за военные преступления — Рамуш Харадинай и Хашим Тачи. И сегодня Тачи находится в тюрьме международного суда в Гааге, и против него ведется судебный процесс», — рассказал Джорджевич.