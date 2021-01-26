Москва, 26 января, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Борьба с пандемией, вакцинация от COVID-19, это большие деньги и, естественно, геополитический престиж, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Е. Самарин. Mos.ru Вакцина от коронавируса

«Вакцинация в России идет достаточно быстрыми темпами, хотя в процентном отношении по данному показателю Россия уступает ряду стран. В отличие от западных аналогов серьезных побочных эффектов российской вакцины не выявлено.

Будет ли Евросоюз признавать российскую вакцину — вопрос по-прежнему открытый. Это может серьезно повлиять на туристический поток россиян в Европу.

До пандемии российские туристы оставляли за границей $55−60 млрд в год. Именно с вакцинацией и завершением ограничений аналитики связывают надежды на завершение рецессии и рост сырья, а также мирового рынка акций.

Уже появившиеся требования работодателей обязательно сделать прививку от COVID-19 к наемному персоналу абсолютно справедливы. Другое дело, что вакцин на всех не хватает.

Если человек уже переболел, есть антитела, то с прививкой можно подождать. Случаи повторных заражений единичны», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в 14 странах, в ближайшие две недели ожидается регистрация более чем в 25 странах.

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