Москва, 26 января, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги будет способствовать укреплению здоровья наших граждан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на упрощение получения налоговых вычетов, еще один законопроект ввел еще один налоговый вычет.

Первый законопроект, по словам Володина, «упростит жизнь многим», ведь граждане, у которых есть «личный кабинет налогоплательщика», больше не будут заполнять налоговую декларацию и предоставлять в налоговый орган подтверждающие документы.

Однако, собирать документы для получения налогового вычета «за спорт» пока что придется, отметил замглавы Минфина Алексей Сазанов. По итогам правоприменительной практики получение этого вычета также могут сделать упрощенным, пообещал он.