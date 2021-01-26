Стокгольм, 26 января, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Компания Pfizer подняла цену на свою вакцину после того, как стало известно о возможности разделить одну упаковку препарата на большее количество доз. Об этом заявил координатор вакцинации в Швеции Рикард Бергстрём, сообщает 26 января газета Dagens Nyheter.

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По словам Бергстрёма, в пузырьке есть некоторый запас вакцины, и потому при определённом типе иглы препарата может хватить не на пять доз, а на шесть. Производитель увеличил цену на препарат, но не согласовал это с Еврокомиссией.

«Это неприемлемо», — подчеркнул специалист и пояснил, что в таком случае медики, которые могут извлечь только пять доз, за ту же цену получают меньшее количество вакцины.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель заявил, что управление здравоохранения не будет оплачивать счета Pfizer до тех пор, пока стороны не урегулируют этот вопрос. Представительство компании в Швеции пока не предоставило комментарий.

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