Москва, 26 января, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Глава дипломатии ЕСнамеренприехать в Москву, чтобы пугать новыми санкциями или дажеполным разрывом отношений, ноэто— слова, Европе без России не выжить, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 января, комментируя высказывания Жозепа Борреля.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion Жозеп Борелль

РанееБоррельзаявил, что в начале февраляпосетитМоскву и встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. В марте на саммите ЕС состоится «стратегическая дискуссия», именно ее Боррель хотел бы обсудить с Лавровым.

« Европейский союз стоит перед трудноразрешимой для него сегодня дилеммой, как дальше выстраивать отношения с Россией. Не «догнув» Россию до признания «её неправоты», санкции отменить сложно. Сохранять их с учётом в целом спокойной реакции России и других обстоятельств, включая вызванный карантинными мерами глубочайший мировой экономический кризис, — глупо.

Наша страна — вернее, её руководители — сами отчасти виноваты в том, что такая дилемма возникла: слишком быстро они ещё в 1980-е годы согласились с менторством Европы, слишком рьяно шли по пути «партнёрства» с ЕС в 1990-е и начале 2000-х. Восхищённый и одновременно заискивающий взгляд Москвы создал у Брюсселя и других европейских столиц комплекс превосходства. Так же, снизу вверх, на Европу смотрели в Петербурге и до 1917 года — в вожделенно е для всё ещё значительной части нынешней российской элиты время. Этот комплекс очень мешает. Излечить Европу от него — наша задача.