Москва, 26 января, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Предусматривается создание и ведение Роспотребнадзором федеральной информационной системы сведений эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах обязательных медицинских освидетельствований и медицинских осмотров, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства.

Поставщиками информации в информационную систему будут являться федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья, и иные организации, обладающие указанной информацией в соответствии с полномочиями, установленными законодательством.

Полномочия по утверждению положения об информационной системе, в том числе установлению перечня и сроков внесения в нее информации, порядка доступа и обмена информацией, ведения эпидемиологического мониторинга как комплекса мер по оценке распространенности инфекционных заболеваний, контроля факторов риска, моделирования и прогнозирования эпидемических процессов, возлагаются на правительство РФ.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что одновременно с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство иностранный гражданин или лицо без гражданства должен будет подать документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), выданные по результатам медицинского освидетельствования.

Указанные документы также обязан будет представить иностранный гражданин или лицо без гражданства, прибывший в Российскую Федерацию на основании визы, после принятия решения о выдаче ему разрешения на работу, а также иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и претендующие на получение патента на осуществление трудовой деятельности, — в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию.

Такие медицинские осмотры и медицинские освидетельствования вправе будут осуществлять только государственные и муниципальные медицинские организации.