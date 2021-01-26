Калуга, 26 января, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 154 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 января. Днём ранее, 25 января, в регионе было зарегистрировано 153 подтверждённых случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 25 тыс. 218 человек, 1941 человек находится на лечении, 23 тыс. 68 человек выздоровели, 209 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (395), в Обнинске (166), Боровском (117) и Козельском (110) районах.