Москва, 26 января, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Нарушений соглашения о сдерживании цен со стороны торговых сетей пока нет, заявил 26 января глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

«ФАС внимательно наблюдает за исполнением тех соглашений, которые были подписаны. В целом, соглашение соблюдается. Там есть товары, которые до соглашения появились на полках, по ним цены другие», — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Глава ФАС уточнил, что ведомство отслеживает поступающие жалобы и проверяет их.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Минсельхоз и Минпромторг РФ заключили соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями о снижении и удержании цен на ряд продовольственных товаров, включая сахар и подсолнечное масло, до конца первого квартала 2021 года.

Кроме того, в случае дальнейшего роста цен на макаронные изделия и зерно российское правительство может установить для них предельный уровень стоимости, как это ранее было сделано с ценами на сахар и подсолнечное масло.

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