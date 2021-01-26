Москва, 26 января, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Именные стипендии в размере 60 тысяч рублей, учрежденные «Газпромбанком», получили по итогам 2020 года лучшие студенты страны. Награждение победителей стипендиальной программы банка состоялось в ходе церемонии старта премии на 2021 год. Мероприятие, в котором приняли участие порядка 100 победителей премии 2020 года, проходило в смешанном (онлайн/офлайн) формате в мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье.

«Газпромбанк» Лучшие студенты России получили именные стипендии «Газпромбанка»

Российская национальная премия «Студент года» была учреждена в 2014 году и стала знаковым событием для российского студенчества. Проект направлен на выявление и поощрение самых талантливых и перспективных студентов России. Принять участие в национальной премии «Студент года» могут обучающиеся любых образовательных учреждений страны, имеющие особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни.

Награждение было приурочено к Дню российского студенчества 25 января, в мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий и первый вице-президент «Газпромбанка» Наталья Третьяк.

«Газпромбанк реализует широкий спектр стипендиальных, образовательных и стажировочных программ. Поддержка талантливой студенческой молодежи — одно из важнейших направлений социальной политики банка. Для нас честь участвовать в этом по-настоящему эффективном и значимом для молодых, увлеченных и неравнодушных людей проекте», — отметила Наталья Третьяк.