Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит», который вошел в топ-20 самых финансово успешных команд Европы, в сезоне-2019/20 увеличил прибыль на 31% — до €236,5 млн. Это следует из обнародованных 26 января данных международной аудиторской компании Deloitte.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Зенита»

Уточняется, что помимо «Зенита» в прошедшем сезоне прибыль смог увеличить только ливерпульский клуб «Эвертон», который заработал €212 млн, что €1 млн больше в сравнении с предыдущим сезоном.

При этом отмечается, что в нынешнем сезоне двадцатка самых успешных футбольных европейских клубов может не досчитаться €2 млрд доходов из-за связанного с коронавирусом кризиса.

«К концу сезона-2020/21 20 клубов, получающих наибольшие доходы, потеряют более €2 млрд», — говорится в отчете компании.

Также указывается, что прибыль самых успешных 20 команд снизилась по сравнению с предыдущим на 12% — до €8,2 млрд и это связано со снижением доходов от продажи прав на телетрансляции (на 23%) и билетов (на 17%).

В тоже время указывается, что наибольшие потери понесла команда «Манчестер Юнайтед» (прибыль снизилась на 19% — до €580,4 млн), в результате чего она сместилась на четвёртое место среди самых успешных клубов. Теперь третье место среди самых богатых команд занимает мюнхенская «Бавария» (€634,1 млн), на первом месте «Барселона» (€715,1 млн), на втором — мадридский «Реал» (€714,9 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января «Барселона» одержала победу над «Эльче» в матче 20-го тура чемпионата Испании.