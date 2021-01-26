Москва, 26 января, 2021, 13:42 — ИА Регнум. По состоянию на 26 января эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

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В целом по стране фиксируется снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, отметила Попова. Также она добавила, что за четыре недели количество госпитализированных с COVID-19 пациентов сократилось на 17%.

«Показатель репродукции в январе регистрируется в пределах 0,9. Показатель меньше единицы наблюдается в 80 субъектах России. И мы регистрируем снижение инфицированности в профессиональных группах: среди работников здравоохранения и образования снижение на 22%, государственных служащих — 15% и работников промышленных предприятий — на 13%», — сказала Попова.