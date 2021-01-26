Москва, 26 января, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Уровень насилия со стороны участников незаконных акций 23 января был беспрецедентным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Незаконная акция на Пушкинской площади. 23.01.2021

«Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным. Они вели себя чрезвычайно агрессивно», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков уточнил, что «крайняя напряжённость ситуации» в отдельных российских городах была «спровоцирована исключительно агрессивными участниками акций».

Как сообщало ИА REGNUM, после незаконной акции 23 января в Москве возбудили четыре уголовных дела о насилии над правоохранителями. По данным полиции, в результате стычек пострадали более 40 протестующих и столько же силовиков.

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