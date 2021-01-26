Москва, 26 января, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В большинстве регионов России заболеваемость COVID-19 стабилизировалась или идет на спад. Об этом 26 января заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимационное отделение для больных COVID-19

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Попова отметила, что снижение числа ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией происходит в 22 регионах России. Ещё в 60 субъектах РФ ситуация с распространением COVID-19 находится в стадии стабилизации.

«В стадии продолжающегося роста находятся три субъекта — Еврейская автономная область, Костромская и Смоленская область. На прошлой неделе в этой категории находилось 13 субъектов РФ», — сказала Попова.