Москва, 26 января, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Сегодня, 26 января, президент РФ Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования родным и близким Сергея Приходько, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Приходько (справа)

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства глубоко соболезнует в связи с кончиной бывшего заместителя председателя правительства России Сергея Приходько.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января 2021 года в России скончался бывший вице-премьер Сергей Приходько.

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