Уфа, 26 января, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Доплаты за работу ночью сотрудникам скорой помощи повышены в двух больницах Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба республиканского профсоюза работников здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в машине скорой помощи

Сообщается, что работникам неотложной и скорой помощи Кушнаренковской и Караидельской ЦРБ с января текущего года увеличены доплаты за ночные смены до 50%.

Так, по словам председателя первичной профсоюзной организации Караидельской ЦРБ Ирека Сафина, в этой больнице доплаты были увеличены с 30% до 50%: допсоглашение к коллективному договору было подписано 22 января.

«Повышение коснется 35 сотрудников, доплаты они будут получать в течение трех лет», — сообщил Сафин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что процесс увеличения доплат за дежурства в ночное время работникам скорой помощи инициировал республиканский профсоюз работников здравоохранения. Специалисты этой организации провели анализ действующих в медицинских организациях региона коллективных договоров.