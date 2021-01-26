Москва, 26 января, 2021, 13:22 — ИА Регнум. На несанкционированных акциях действовали профессиональные боевики, мы столкнулись с этим впервые. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

ИА REGNUM Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021

«Столкнулись еще с одним новым явлением — прямыми действиями подготовленных боевиков, которые выстраивались в боевые колонны, нападали на правоохранителей, рукоприкладствовали, которые чуть не убили на площади человека, осмелившегося поднять плакат против Навального», — заявил Исаев.

Организаторам митингов, говорит депутат, «плевать на детей, которых они массово, вбрасывая огромные деньги в социальные сети, вытаскивали на эти митинги, эксплуатируя то, что дети уже долго сидят дома, что они соскучились по движухе, что называется, эксплуатируя эти естественные человеческие качества для того, чтобы потом выставить их шеренгами перед боевиками, для того чтобы втащить их в толпу. Делалось это вполне осознанно, и мы должны это понимать, потому что организаторам нужны были жертвы».