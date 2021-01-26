Москва, 26 января, 2021, 13:21 — ИА Регнум. На финансовых рынках 26 января преобладает неопределенность, уже вторую неделю подряд нефтяные котировки «стоят» в диапазоне $54,50−56,50 за баррель Brent и судя по ухудшающимся перспективам спроса, готовятся выйти из этого диапазона вниз к первой цели в $53,00, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

«Не очень приятное для нефтепроизводителей начало нового года, но что поделать, темпы роста мировой экономики на прошлой неделе впервые с октября 2020 года перешли к снижению.

Не удивительно, что на этом фоне сразу две страны Ирак и Ливия, объявили о сокращении добычи и экспорта нефти. В чем, а в организованности ОПЕК+ точно не откажешь, особенно когда эта организованность срочно нужна для поддержания нефтяных котировок.

Показательна и реакция рынка нефти на эти новости, цены практически не изменились, подтверждая предположение о предстоящем снижении.

Начнется ли оно сегодня, вопрос, по крайне мере важных событий или публикаций внутриотраслевой статистики на вторник не запланировано. Значит наиболее вероятным сценарием сегодня остается узкий «боковик» $74,50−76,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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