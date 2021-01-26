Ярославль, 26 января, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Штраф за безбилетный проезд в Ярославле необходимо увеличить со ста рублей до тысячи. Об этом на заседании комитета по транспорту Ярославской областной думы заявил депутат муниципалитета Ярославля, председатель комиссии по экономике Константин Шлапак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус в Ярославле

Предложение Шлапак связал с убытками, которые несут муниципальные транспортные предприятия от безбилетников.

«Сейчас сумма штрафа за безбилетный проезд 100 рублей. При стоимости проезда 28 рублей многие просто не платят. Попадётся — заплатит 100 рублей. Мэрия уже несколько раз выходила с предложением поднять до 1000 рублей. Это нормальная сумма, которая во всех городах действует. Это позволило бы в разы увеличить собираемость. Убрать категорию «зайцев» и чтобы на законных основаниях люди платили. У меня предложение этот вопрос рассмотреть. От мэрии письма есть, если нужно, мы и от муниципалитета составим», — сказал Константин Шлапак.

Однако областные депутаты инициативу снизу встретили прохладно. Бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас связал предложение о росте штрафа с транспортной реформой, которую задумала мэрия.

«Вы же знаете, почему мы не поддерживали вас и почему сомнения есть. У вас кондукторов-то нет. У вас проверяющих нет. Люди как ездили, так и будут ездить, только кто-то избранный будет попадаться. Сейчас вы делаете так называемую реформу. Вы системно подойдите. Ведь сегодня «зайцем» ездят много, но вынужденно. Сделайте единообразную платежную систему. Но ничего же не сделано. Это получается как вы хотели сделать платные автостоянки, но ничего не сделали бесплатного», — сказал заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

Устанавливает штраф за безбилетный проезд Ярославская областная дума. Ранее губернатор Ярославской области вносил проект закона о росте штрафа до 500 рублей. Но эта инициатива не нашла понимания у региональных депутатов.