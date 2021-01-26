Москва, 26 января, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон о штрафах за пропаганду закиси азота, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января. Инициатива была доработана.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Вводится административная ответственность за пропаганду, в том числе посредством интернета, использования (потребления) закиси азота либо распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания либо не для медицинского, промышленного или технического применения.

Наказание предлагается установить в виде штрафа на граждан — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 30 суток. Юрлиц будет ожидать штраф от 50 тыс. до 150 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Полномочием по составлению протоколов об указанных административных правонарушениях, наделяются должностные лица полиции.

Для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации ограничен оборот закиси азота.