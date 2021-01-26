Калуга, 26 января, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Калужской области семь памятников природы регионального значения для сохранения природных объектов было образовано в 2020 году, сообщили 26 января корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Особо охраняемая природная территория

Общая площадь созданных особо охраняемых природных территорий — «Акатовский карьер», «Болото Большое Игнатовское», «Озеро Черное», «Родник у деревни Муковня», «Водопад у деревни Ершово», «Засечный лес» и природный парк регионального значения «Ландшафт долины реки Ксёма» — превысила две тысячи гектаров.

В рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» проведено комплексное обследование около 50 территорий. В будущем 46 из них также получат особый законодательный статус.

«В текущем году работы по сохранению уникальных природных объектов и комплексов Калужской области будут продолжены. При этом основное внимание планируется уделить созданию новых особо охраняемых природных территорий регионального значения, необходимых для формирования устойчивого природно-заповедного фонда и сохранения биологического разнообразия региона», — сказал руководитель ведомства Владимир Жипа.