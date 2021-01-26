Иркутск, 26 января, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Полотно «Нищая» Ильи Репина, которое находится в собрании Иркутского областного художественного музея, впервые будет экспонироваться за границей. Как сообщает сегодня, 26 января, пресс-служба областного правительства, с 8 февраля оно начнёт своё путешествие с художественного музея «Атенеум» города Хельсинки (Финляндия), где произведение в ряду других полотен из российских музеев будет экспонироваться на выставке «Репин».

Илья Репин. Нищая (фрагмент). 1874

Затем картина отправится в «Пти Пале» — Музей изящных искусств Парижа, где ею смогут любоваться с 5 октября 2021 года до 23 января 2022 года.

Отметим, что Илья Репин написал эту картину во Франции в 1874 году. В Иркутск «Нищая» вернется лишь в марте 2022 года.

В связи с таким длительным отсутствием полотна, Иркутский художественный музей решил посвятить ему ближайшие две недели.

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