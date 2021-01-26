Москва, 26 января, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о верховенстве Конституции в Семейном кодексе, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Иван Селезнёв. Материнство. 1902

Семейный кодекс дополняется положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается.

Для правовой определенности в вопросах истолкования правил международных договоров, которые могут вступать в противоречие с Конституцией РФ и основами правопорядка и нравственности, устанавливается, что такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом, то есть Конституционным судом РФ.