Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Расходы петербургского бюджета в 2020 году были исполнены на 98,5%, или 710,3 млрд рублей. Об этом 26 января сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Это рекордный показатель, который стал возможным благодаря сравнительно неплохому исполнению адресной инвестиционной программы», — сказал Корабельников.

По текущим расходам исполнение бюджета тоже оказалось на высоком уровне, уточнил он. Лидерами стали комитет по культуре и администрации районов, они приблизились к 100% показателю.

Тем не менее остатки на счетах к концу года составили порядка 10 млрд рублей, и больше половины из этих средств пришлись всего на пять комитетов.

Это комитеты по строительству, по развитию транспортной инфраструктуры, по здравоохранению, по социальной политике и по энергетике. Так, у комстроя на счету осталось почти 1,8 млрд рублей, у КРТИ — 1,6 млрд рублей, комздрав не сумел потратить 1,3 млрд рублей, комитеты по соцполитике и по энергетике — примерно по 800 млн рублей каждый.

«Если по комитету по соцполитике остатки носят более-менее объективный характер, у комитета высока доля расходов, которые носят заявительный характер, то по оставшимся органам власти необходимо разбираться более предметно. Особенно учитывая, что в прошлом году была осенняя корректировка бюджета, в рамках которой у всех органов власти была возможность уточнить свои планы», — сказал Корабельников.

Он попросил провести детальный анализ причин формирования остатков. Губернатор Александр Беглов в очередной раз пообещал жестко спрашивать за нерачительность расходов.