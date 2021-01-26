Лондон, 26 января, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель спортивных и гоночных машин Lotus представил тизер нового спорткара с индексом 131. Изображение автомобиля распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Lotus Lotus Type 131

Ожидается, что спорткар Lotus Type 131 получит три гибридные версии. В силовую установку модели будет входить электромотор и двигатель V6. Общая производительность установки составит около 500 «лошадей».

Новинка будет иметь двухместную компоновку салона и большой багажник. Внешний вид спорткара выполнен в стиле электрокара Evija. В компании заявляют, что Lotus Type 131 будет знаменовать собой конец эпохи топливных моторов. Все последующие модели автопроизводителя будут электрическими.

Производство новой линейки спорткаров Lotus входит в стратегический план компании под названием Vision80. План включает в себя модернизацию производства в английском городе Хетел, увеличение числа работников и вложения средств в производство электрокаров в размере 100 млн фунтов стерлингов (около 10,32 млрд рублей).

Напомним, по данным «Общества автопроизводителей и трейдеров» (SMMT), в прошлом году спрос в Великобритании на новые машины сократился на 27%, до 1,63 млн экземпляров.

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