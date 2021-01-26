Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Актриса Алиса Фрейндлих, которая в конце 2020 года была госпитализирована в больницу с коронавирусной инфекцией, переведена из реанимационной палаты в обычную. Врачи отмечают у нее значительную положительную динамику. Об этом 26 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе БДТ им. Товстоногова.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

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«Алису Бруновну сегодня перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение. Врачи отмечают значительную положительную динамику», — рассказали в театре.

В настоящий момент актриса продолжает проходить курс лечебной физкультуры и получает кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию.

Напомним, 86-летняя Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря 2020 года в федеральную больницу №122 им. Соколова. До госпитализации она неделю лечилась от COVID-19 амбулаторно. Ее госпитализировали из-за интенсивно ухудшавшегося состояния.