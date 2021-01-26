Ярославль, 26 января, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В новогодние праздники Ярославль посетило в 1,5 раза больше гостей из Москвы по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает оператор мобильной связи Tele2.

Ярославль

Компания с помощью технологии big data проанализировала поездки абонентов в эти новогодние каникулы. Ярославскую область посетили туристы из 59 регионов, больше всего гостей отмечено из Москвы, Санкт-Петербурга и Вологды. Прирост туристов, по данным оператора, дала только столица. Число гостей из других регионов осталось неизменным.

Число путешествий, которые совершили ярославцы по России, выросло на 25%, а за границу — сократилось в четыре раза. Ярославские клиенты Tele2 чаще всего посещали Москву, Костромскую и Вологодскую области.