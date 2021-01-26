Волгоград, 26 января, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Волгоградской области 26 января подтверждено 243 случая заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество носителей инфекции уже превысило 42 тысячи, справились с болезнью более 40 тысяч человек. За минувшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медсестра реанимационного отделения

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В стационарах находятся 4245 взрослых и 38 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1371 пациент. С начала пандемии в регионе подтвердили 42 тыс. 140 случаев заражения COVID-19, выздоровели 40 тыс. 187 человек, в том числе 250 выписаны за истекшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё пять пациентов, таким образом, всего в Волгоградской области зафиксировано 582 смертельных случая.