Депутат Госдумы: митинги показали провал молодёжной политики в России
Москва, 26 января, 2021, 12:25 — ИА Регнум. ЛДПР осуждает несанкционированные митинги и настаивает на совершенствовании молодежной политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил на пленарном заседании депутат Василий Власов (ЛДПР).
«Мы не одобряем поведение несанкционированных митингов, особенно когда на них призывают прийти молодежь, организаторы должны получить суровое наказание», — заявил Власов.
Произошедшее 23 января позволяет сделать еще один вывод.
«Вывод только один — интернет вы проиграли», — заявил Власов.
По его мнению, молодежная политика в России неэффективна и нуждается в совершенствовании.
«Запад будет гадить постоянно, поэтому стоит больше внимания уделить именно работе с молодежью», — уверен парламентарий.