Киев, 26 января, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Запасы угля на тепловых электростанциях (ТЭС) Украины снизились до рекордных уровней за всю историю независимости. Об этом заявил журналистам главный диспетчер национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко, сообщило информационное агентство «Украинские новости».

(сс) Pavlofox Уголь

«К сожалению, склады угольных электростанций отработаны до уровня, который является самым низким за всю независимость Украины. На складах ТЭС по состоянию на 25 января находится 455 тыс. тонн угля, из них антрацитовой группы — 163 тыс. тонн и газовой группы — 291 тыс. тонн», — рассказал чиновник.

Зайченко добавил, что половина угля сосредоточена на Луганской и Славянской ТЭС, а другой половины не хватает для обеспечения бесперебойной работы остальных станций.

«Склады на станциях остались для работы от 2 до 5 дней, при этом если говорить о гарантированных запасах — то они не исполняются», — отметил он.

Чиновник отметил, что в случае нехватки угля придётся либо перевести энергоблоки на сжигание газа, либо отключить часть потребителей от электросети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запланировала провести проверки энергетических компаний, чтобы выяснить причины нехватки угля.