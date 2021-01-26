Запасы угля на ТЭС Украины снизились до исторического минимума
Киев, 26 января, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Запасы угля на тепловых электростанциях (ТЭС) Украины снизились до рекордных уровней за всю историю независимости. Об этом заявил журналистам главный диспетчер национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко, сообщило информационное агентство «Украинские новости».
Зайченко добавил, что половина угля сосредоточена на Луганской и Славянской ТЭС, а другой половины не хватает для обеспечения бесперебойной работы остальных станций.
Чиновник отметил, что в случае нехватки угля придётся либо перевести энергоблоки на сжигание газа, либо отключить часть потребителей от электросети.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запланировала провести проверки энергетических компаний, чтобы выяснить причины нехватки угля.