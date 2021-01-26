Калуга, 26 января, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Два высокоточных прецизионных токарных станка общей стоимостью более 20 млн рублей, незаконно ввезённые на территорию Евразийского экономического союза, обнаружили таможенники на предприятии Калуги. Об этом 26 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный государственный таможенный инспектор Калужской таможни Екатерина Жданова.

Представители предприятия не смогли предоставить документы, подтверждающие законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС дорогостоящего оборудования. Сумма таможенных пошлин, налогов подлежащих взысканию составила более пяти миллионов рублей.

По выявленному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ (незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка). Калужскому предприятию грозит крупный денежный штраф.